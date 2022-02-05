Metropoll'ün son anketinde 'Erdoğan mı, rakibi mi?' diye soruldu! Sonuç çok kritik

2023'te gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına, Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceği belirsizliğini sürdürüyor. Erken seçim tartışmaları da gündemde yerini korurken, MetroPOLL Araştırma Şirketi son anketinin sonuçlarını paylaştı.

YÜZDE 36,9 ADAYIN KİM OLACAĞINI ÖNEMSEMİYOR

Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a mı, yoksa onun karşısına çıkan rakiplerine mi oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Erdoğan'a oy verenlerin oranı yüzde 29.8, karşısına çıkan rakibine oy verenlerin oranı ise yüzde 36.9 çıktı.

YÜZDE 29,3 RAKİBİN KİM OLDUĞUNA GÖRE KARAR VERECEK

Öte yandan "Rakibinin kim olduğuna bağlı" diyenlerin oranı ise yüzde 29,3 olarak belirlendi. Cevap vermeyenler ise yüzde 4'lük bir kısmı oluşturdu.

"ERDOĞAN'IN RAKİBİ KİM OLSA KAZANIR VARSAYIMI DOĞRU DEĞİL"

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sancar da söz konusu araştırmanın sonuçlarını paylaştığı gönderisinde "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil" yorumunda bulundu.