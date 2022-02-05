Metropoll'ün son anketinde "Erdoğan mı, rakibi mi?" diye soruldu! Sonuç çok kritik - Haberler
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Metropoll'ün son anketinde "Erdoğan mı, rakibi mi?" diye soruldu! Sonuç çok kritik

Haberler.com, Emre İliksiz - Politika
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Gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı belirsizliğini korurken Metropoll'ün son anketinde çarpıcı sonuçlar gözler önüne serildi. Buna göre Erdoğan'a oy verenlerin oranı yüzde 29.8, rakibine oy verenlerin oranı ise yüzde 36.9 çıktı. Öte yandan seçimin asıl sonucunu belirleyecek olan "Rakibinin kim olduğuna bağlı" diyenlerin oranı ise yüzde 29.3'ü buldu.

2023'te gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına, Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceği belirsizliğini sürdürüyor. Erken seçim tartışmaları da gündemde yerini korurken, MetroPOLL Araştırma Şirketi son anketinin sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a mı, yoksa onun karşısına çıkan rakiplerine mi oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Erdoğan'a oy verenlerin oranı yüzde 29.8, karşısına çıkan rakibine oy verenlerin oranı ise yüzde 36.9 çıktı.

Öte yandan "Rakibinin kim olduğuna bağlı" diyenlerin oranı ise yüzde 29,3 olarak belirlendi. Cevap vermeyenler ise yüzde 4'lük bir kısmı oluşturdu.

Metropoll'ün son anketinden çarpıcı sonuç! Seçimin kazananını muhalefetin adayı belirleyecek

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sancar da söz konusu araştırmanın sonuçlarını paylaştığı gönderisinde "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil" yorumunda bulundu.

Metropoll'ün son anketinde 'Erdoğan mı, rakibi mi?' diye soruldu! Sonuç çok kritik

Metropoll'ün son anketinden çarpıcı sonuç! Seçimin kazananını muhalefetin adayı belirleyecek

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, MetroPOLL, Politika, Haber

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