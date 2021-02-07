MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde

07.02.2021 00:06 | Son Güncelleme: 07.02.2021 00:29

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Ocak ayına ilişkin anket sonuçlarını duyurdu. Ankete göre, bu pazar seçim olsa sadece AK Parti , CHP ve İYİ Parti barajı geçiyor. Kararsızlar ve protesto oylarının yüzde 19'a yaklaştığı ankette HDP ve MHP'nin yüzde 10'u alamadığı görüldü.

MetroPOLL Araştırma, Ocak ayına ilişkin seçim anketini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Her ay "Türkiye'nin Nabzı" araştırması yapan MetroPOLL, Ocak ayında da vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

SADECE 3 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Ankette, kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan AK Parti'nin yüzde 30, CHP'nin yüzde 21, İYİ Parti'nin yüzde 10, HDP'nin yüzde 8, MHP'nin yüzde 7, Saadet Partisi'nin yüzde 2, DEVA Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin ise yüzde bir oy aldığı görülüyor.

KARARSIZLAR VE PROTESTO OYLARININ ORANI DİKKAT ÇEKİCİ

Ünlü araştırma şirketi MetroPOLL'ün anketinde kararsızların, protesto oy kullananların ve cevap vermeyenlerin oranı dikkat çekti. 3 yanıtın yüzde 18,8'i bulduğu ankette, kararsız ve protesto oylarının HDP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarından fazla olduğu görüldü.

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde

İlgili Haberler

MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Leyla Şahin Usta Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Didem Kınalı Merve Dizdar Bülent Serttaş
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 00:29:21. #1.16#
title