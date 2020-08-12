MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı MetroPOLL'ün anketine göre, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50'sinden fazlası "Evet" yanıtını verdi. Parti bazında bakıldığında ise AK Partililerin yüzde 91,4'ü Erdoğan'a onay verirken, MHP seçmeni yüzde 82.8 ile ikinci sırada yer aldı.

Metropoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50.6 oldu.

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı - Temmuz 2020' başlığıyla hazırladığı ankette katılımcılara "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 50.6'sı bu soruya "Evet" yanıtını verirken, yüzde 43.3'ü ise "Hayır" dedi. Geriye kalan 6.1'lik kesim ise "Fikrim yok" diyerek görüş bildirdi.

MHP SEÇMENİNİN GÖREV ONAYI ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Metropoll'un araştırmasına göre, AK Partililerin yüzde 91,4'ü Erdoğan'a onay verirken, MHP seçmeni yüzde 82.8 ile ikinci sırada yer aldı. Erdoğan'a görev onayında en düşük destek ise yüzde 4.4 ile HDP ve yüzde 11.1 ile CHP seçmeninden geldi.