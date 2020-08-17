Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
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Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte

Erken seçim iddiaları ve Muharrem İnce'nin yeni başlattığı hareketle Ankara kulisleri hareketlenirken, anket çalışmaları da hız kazandı. Son olarak Metropoll Araştırma'nın yaptığı seçim anketinde sadece AK Parti ve CHP'nin barajı geçtiği görülürken, Davutoğlu'nun partisinin yükselişi de dikkat çekti.

17.08.2020 19:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:21

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2020 anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre bugün seçim olsa AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.2 iken CHP'nin oy oranı yüzde 20.5. HDP yüzde 8 İYİ Parti yüzde 6.9, MHP yüzde 6 ile barajın altında kalıyor.

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2020 anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Anket sonuçlarına göre AK Parti, birinci parti durumunda görülürken, CHP ile birlikte sadece iki parti barajı geçiyor. HDP yüzde 8, İYİ Parti 6.9, MHP ise 6'da kalıyor.

GELECEK PARTİSİ, DEVA'YI GEÇTİ

Anket sonuçlarına göre Şubat 2020'den bugüne Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın DEVA Partisi oylarını yüzde yüz artırdı. Gelecek Partisi yüzde 2'lik oy oranıyla yüzde 1.3'lük DEVA Partisi'nin önünde yer alıyor.

Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte

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