Metronun Önüne Atladığı İddia Edilen Bir Kişi Feci Şekilde Can Verdi

Metronun önüne atladığı iddia edilen bir kişi feci şekilde can verdi



İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, metronun önüne atladığı iddia edilen bir kişi feci şekilde can verdi.

İddiaya göre, akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin Şirinyer Metro istasyonunda Cumaovası - Aliağa arasında sefer yapan metronun önüne atladı. Olayı gören diğer yolcular durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, metronun altında kalan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay üzerine, Aliağa yönüne giden metro seferleri geçici bir süre durduruldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri adamın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Öte yandan, talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.