Metronun altından çıkarılan kadın, hastaneye gitmemek için polislere direnmiş İZMİR'in Buca ilçesinde, intihar etmek için atladığı raylar ile metro arasındaki boşlukta kalıp, mucize eseri kurtulan Sezin N.'nin (41), polislere direnerek, hastaneye gitmeyi reddettiği ortaya çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, intihar etmek için atladığı raylar ile metro arasındaki boşlukta kalıp, mucize eseri kurtulan Sezin N.'nin (41), polislere direnerek, hastaneye gitmeyi reddettiği ortaya çıktı.

Şirinyer Metro İstasyonu'nda dün yaşanan olayda, iddiaya göre metro, istasyona girdiği sırada Sezin N., raylara atlayarak intihar etmek istedi. Metro ile raylar arasındaki boşlukta kalan kadın, şans eseri yara dahi almadı. Yolcuların çığlıkları üzerine metroyu durduran makinist, kadından bulunduğu yerden çıkmasını istedi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayda, Sezin N., makinistin yardımıyla metronun altından çıktı.

HASTANEYE GİTMEYİ REDDETMİŞ

Sezin N.'nin ihbar üzerine gelen polisler tarafından hastaneye götürülmek istenmesine direndiği ortaya çıktı. Sezin N., hastane yerine yürüyerek karakola gitti. Burada bazı sorunları olduğunu anlatan kadın, yürüyerek karakoldan ayrıldı.

Kaynak: DHA