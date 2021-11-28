Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: ya birine zarar verseydi, ben razı mıyım? Vicdan azabından ben de gidecektim

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz, oğlunun madde bağımlısı olduğunu, krize girdiği zaman kendilerine de saldırdığını ve tehdit ettiğini, bu nedenle savcılığa 12 dilekçe sunduğunu söyledi. Oğlu hakkında açılan 23 davanın 12'sini kendisinin açtığını belirten baba Yılmaz, "5 aydır onunla aynı evde oturmuyoruz. Evine hiç gitmedim. 2 senedir onunla konuşmuyorum. Çünkü onun yaptıkları ağrıma gitti. Türk halkından ve ayrıca bayandan da özür dilerim. ya birine zarar verseydi, ben razı mıyım? Vicdan azabından ben de gidecektim" dedi. Baba Yılmaz, oğlunun 2018 yılında para vermediği gerekçesiyle annesini rehin aldığını ve oğlunun 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını da anlattı. Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım Çarşamba günü, bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz konuştu. Baba Yılmaz, "Oğlum Emrah Yılmaz madde bağımlısı. Ondan dolayı krize girdiği zaman bize de zor anlar yaşattı, bize de saldırdı. Emrah Yılmaz'ı ben Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdim. 12 tane dilekçem var savcılıkta. CİMER'e ve Kaymakamlığa da bildirdim. Ben de belge de var. Tedavi için belge de çıkardım. Kaymakamlık onay verdi, onu AMATEM'e alacaktık. Onaydan sonra polise bildirdik. Polis gelmiş eve, 'Emrah Yılmaz, seni götüreceğiz.' demiş. Emrah da demiş ki, 'Ben bugün müsait değilim. Siz gidin ben gelirim.". O arada polis beni aradı. Ben de polise dedim ki, 'Memur bey, bu adam gelmez. Alın götürün bunu AMATEM'e yatırın. Çünkü bu adam ağırlaşıyor. Başımız ağrımasın, insanlara zarar vermesin. Alın götürün.' dedim. Polis, "Yok" dedi, 'Ben konuştum yarın gelecek.' dedi. Gidiş o gidiş, gitmedi" dedi.

"BU ÇOCUK RAHATSIZ, PSİKOLOJİSİ BOZUK"

Oğlu Emrah Yılmaz hakkında açılan davalardan bahseden baba Yılmaz, "23 tane dava diyorlar. Onun 11'ini mi 12'sini mi ben açmışım. Bu çocuk rahatsız, psikolojisi bozuk. Bu çocuğun tedavi olması gerekiyor. Maddeye bulaşmış, maddeye bulaşan kişileri de biliyorsunuz. Bulamayınca saldırgan oluyor. Evin içerisinde huzursuzluk yapıyordu. Para istiyordu, zorluyordu. Vermezsen bazen krize girdiği zaman dolapları tekmeliyordu. Sağa solu kırıyordu. Bizi de tehdit ediyordu" diye konuştu.

"TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

"POLİSLER İKNA EDİYOR, 1-2 SAAT SONRA KAPIYI AÇIYOR"

"ANNESİ KAS HASTASI, KADINCAĞIZ 12 SENEDİR YERDEN KALKAMIYOR"

Konuşmasına devam eden Yılmaz, "Annesi şu anda kas hastası, yaklaşık 10-12 senedir. Onu yerden ben kaldırıyorum. Evin her şeyi benden sorulur. Bakıcısı da benim. Kadıncağız 12 senedir yerden kalkamıyor. Kalktığı zaman ayakta 5 dakikadan fazla duramıyor düşüyor" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Son Dakika Haberleri

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