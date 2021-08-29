Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi
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Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Çin'deki bir metroda utanç verici anlar yaşandı. İsmi Liu olarak açıklanan kadın, metroda yolculuk yaptığı sırada bacaklarını açarak, Instagram üzerinden takipçilerine canlı yayın yaptı. Olayın duyulmasının ardından büyük tepki gösterilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çin'in Huazhou kentindeki bir metroda kaydedilen görüntüler, ülkede tepkilere neden oldu. İsmi Liu olarak açıklanan 38 yaşındaki kadın, metroda yolculuk yaptığı sırada etrafındaki insanlara aldırmadan iki bacağını açarak Instagram hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Takipçilerine cinsel organını gösteren kadın, daha sonra yayını sonlandırdı.

HEDİYE ALMALARINI İSTEDİ

Liu isimli kadının, yayını izleyen takipçilerinde de bir isteği oldu. Kadın, kendisini izleyen takipçilerden hediye almalarını talep etti. Canlı yayın, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, metrodaki görevlinin olaya müdahil olmasının ardından devreye polis ekipleri girdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Liu isimli kadın, polis tarafından gözaltına alındı. "Cinsel içerikli reklam yapmak" ve "İnternette cinsel içerikli ürün satma" suçundan hakkında işlem başlatılan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çinli vatandaşlar da kadının tutuklanmasına destek verirken, toplum ahlakına aykırı bu tür hareketlerin cezasız kalmaması gerektiği talebinde bulundular.

Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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