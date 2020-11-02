Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
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Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu

02.11.2020 09:00 | Son Güncelleme: 02.11.2020 09:44

Bursa'da metroda bir yolcu, birbirlerine yakınlığı ile dikkat çeken genç sevgilileri uyararak, "Yanlış davranıyor. Kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz," dedi. Yolcunun uyarısı üzerine çıkan tartışmada genç ile yolcu yumruk yumruğa kavga ederken, o anlar kameraya kaydedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde metroda yolculuk yapan iki genç sevgilinin yakınlığı diğer yolcuların dikkatini çekti. Bir yolcu gençleri ikaz edince kavga çıktı. Gençlere tepki gösteren yolcu, "Yanlış davranıyor, kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz" dedi.

''NE DİYORSUN BİRADER SEN''

Bunun üzerine sevgilisinin yanından ayrılan genç adam, "Ne diyorsun birader sen" deyince karşılıklı tartışma kavgaya döndü. Metro hareket halindeyken yaşanan yumruklu kavga başka bir yolcu tarafından kaydedilirken, bazı yolcular kavgadan uzaklaşıp kendi tedbirini alırken, bazı yolcular ise kavga edenleri ayırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
ÖZDEMİR: Öyle herkesin hayatına burnunu sokarsan böyle yersin dayağı size ne insanların hayatından sarılıyorlar mis size ne bi bitmediniz ulan.
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ANONİM: Kadını dövse sesi çıkmaz ama namus bekçisi olmuş herkes.
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