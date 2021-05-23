METROBÜSTE TARTIŞIP BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER
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METROBÜSTE TARTIŞIP BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Vedat Bayraktar - Ömer ÇETİN ASLAN İSTANBUL, (DHA)

BEYLİKDÜZÜ yönünde ilerleyen metrobüste kadın, ayak ayak üstüne atan kişiye Saygısızlık yapıyorsun diyerek tartışmaya başladı. Tartışma sonrası kadın, bu kişinin yüzüne tükürünce karşısındaki kişi de tükürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Mecidiyeköy - Beylikdüzü arasında sefer yapan metrobüste yaşandı. Beylikdüzü'ne doğru ilerleyen metrobüste yolculuk etmekte olan kadın, bacak bacak üstüne atarak oturan kişiye, Saygısızlık yapıyorsun. Karşına geldim oturdum, hala öyle oturuyorsun, ben bir bayanım diyerek tartışmaya başladı. Sözlü şekilde başlayarak büyüyen tartışmada, saygısızlık yapmadığını söyleyen erkek oturduğu yerden kalktı. Tartışmanın sürdüğü sırada kadın, kendisine yaklaşan tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü. Yüzüne tüküren kadına karşılık olarak maskesini indiren bu kişi de tükürmeye başladı. Karşılıklı birbirlerine defalarca tüküren kişileri, diğer yolcular ayırdı. Yaşanan tartışma ve karşılıklı tükürme bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

METROBÜSTE TARTIŞIP BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER
METROBÜSTE TARTIŞIP BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER
METROBÜSTE TARTIŞIP BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER
METROBÜSTE TARTIŞIP BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER
METROBÜSTE TARTIŞIP BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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METROBÜSTE TARTIŞIP BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER - Haberler
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