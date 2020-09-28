Metrobüste hem maske takmadı hem de sigara içti
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Metrobüste hem maske takmadı hem de sigara içti

28.09.2020 09:31 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:14

İstanbul'da bir yolculunun metrobüs içinde etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içmesi görenlerde infial uyandırdı. Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcunun bu halleri yolcuların kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti. Yolcunun pes dedirten rahat tavırları başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

KİMSEYE ALDIRMADI

Görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket eden metrobüste saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti. Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske takmadığı da görüldü.

Metrobüste hem maske takmadı hem de sigara içti
Metrobüste hem maske takmadı hem de sigara içti
Metrobüste hem maske takmadı hem de sigara içti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (19)
A: belliki biri bana çatsa da kavga etsek maksatlı bir hareket.
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..: Dört dörtlük bir kazma. Nazar değmesin.
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..: Dört dörtlük bir kazma. Nazar değmesin.
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