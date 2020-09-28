Metrobüste hem maske takmadı hem de sigara içti

İstanbul'da bir yolculunun metrobüs içinde etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içmesi görenlerde infial uyandırdı. Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcunun bu halleri yolcuların kamerasına yansıdı.