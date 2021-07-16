METROBÜS YOLUNA ATLAYAN YAYAYA METROBÜS ÇARPTI 2 YARALI
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METROBÜS YOLUNA ATLAYAN YAYAYA METROBÜS ÇARPTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi Durağı'nda tellerden yola atlayan yayaya metrobüs çarptı.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi Durağı'nda tellerden yola atlayan yayaya metrobüs çarptı. Kaza sonucu yaya ile birlikte metrobüsteki bir yolcu yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi Durağı Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Telleri aşan bir kişi, metrobüs yoluna atladı. O sırada durağa yanaşan metrobüs, sürücüsünün ani fren yapmasına rağmen yayaya çarptı. Kaza sonucu yaya ile beraber metrobüsteki bir yolcu hafif şekilde yaralandı. 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin ise kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

METROBÜS YOLUNA ATLAYAN YAYAYA METROBÜS ÇARPTI 2 YARALI
METROBÜS YOLUNA ATLAYAN YAYAYA METROBÜS ÇARPTI 2 YARALI
METROBÜS YOLUNA ATLAYAN YAYAYA METROBÜS ÇARPTI 2 YARALI
METROBÜS YOLUNA ATLAYAN YAYAYA METROBÜS ÇARPTI 2 YARALI
METROBÜS YOLUNA ATLAYAN YAYAYA METROBÜS ÇARPTI 2 YARALI
METROBÜS YOLUNA ATLAYAN YAYAYA METROBÜS ÇARPTI 2 YARALI
METROBÜS YOLUNA ATLAYAN YAYAYA METROBÜS ÇARPTI 2 YARALI
METROBÜS YOLUNA ATLAYAN YAYAYA METROBÜS ÇARPTI 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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