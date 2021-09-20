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Metrobüs üstünde kıta geçen YouTuber serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Metrobüs üstünde kıta geçen YouTuber serbest bırakıldı

İstanbul'da Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde hem kendi hem de yolcuların canını tehlikeye atıp Asya'ya geçerek kıta değiştiren genç, sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde hem kendi hem de yolcuların canını tehlikeye atıp Asya'ya geçerek kıta değiştiren genç, sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pişman olduğunu söyleyen YouTuber, "Eğer bir daha yaparsam cezaevini boylayacağım. Videolarıma biraz ara vereceğim. Kesinlikle tavsiye etmiyorum, denemeyin" dedi.

İstanbul Merter'de metrobüsün üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Ö., o anları kayda alarak sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanıp 12 durak gitmişti. Adrenalin tutkunu genç, geçtiğimiz ay ise Galata Köprüsü'nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlamıştı. YouTuber, son olarak ise Okmeydanı Hastane durağına gelip, metrobüsün üzerine atlayarak Asya kıtasındaki ilk durakta inmişti.

Tehlikeli davranışlarının ardından Yunus Emre Ö., Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yakalanmıştı. Adrenalin tutkunu genç, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem yapılmak üzere Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edilmişti. Geceyi nezarethanede geçiren genç, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliye savcılığa çıkarılan Yunus Emre Ö., adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"Böyle bir girişimde bulunmayacağım"

Yunus Emre Ö., savcılıktaki ifadesinde, "YouTuber olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda sosyal medya fenomeniyim. 17 Eylül'de Okmeydanı Hastanesi metrobüs durağı tenteni üzerinden bir metrobüsün üzerine atladım. Bir süre aracın üzerinde seyahat ettim. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında indim. Duraktan geçtiğim sırada, güvenlik durumu fark etti. Kaçtım anca 19 Eylül'de sosyal medya hesabımdan paylaştığım olduğum görüntülerden kimliğimi tespit ederek, evimden gözaltına aldılar. Olayla alakalı çok pişmanım. Bir daha kesinlikle böyle bir girişimde bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.

Hakimliğe çıkarılan Yunus Emre Ö., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan haftada bir imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan YouTuber Yunus Emre Ö., "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Eğer bir daha yaparsam cezaevini boylayacağım. Videolarıma biraz ara vereceğim. Kesinlikle tavsiye etmiyorum, denemeyin. Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım. Metrobüslerin üstünden atlıyordum, şimdi tekrar metrobüse binip eve gideceğim. Maske ve gözlük takıp, saklanarak gideceğim. Ben kendime güvendiğim için ve adrenalin tutkunu olduğum için yaptım. Spora teşvik etsinler kendinizi. Yaparsanız da böyle adliyeye gelirsiniz. Pişmanım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Metrobüs üstünde kıta geçen YouTuber serbest bırakıldı

Metrobüs üstünde kıta geçen YouTuber serbest bırakıldı

Metrobüs üstünde kıta geçen YouTuber serbest bırakıldı

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