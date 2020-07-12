Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi İstanbul'da görevli kadın polis memuru, metrobüse bindiği esnada bir sapığın tacizine uğradı. Baltayı taşa vuran tacizci güvenlik kameraları ve İETT kart bilgilerinden yakalandı.

İstanbul'da görev yapan kadın polis memuru N.C. evine gitmek üzere bindiği metrobüste tacize uğradı. Polis memuru N.C.'yi taciz eden şüpheli, İETT kart bilgileri ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, cezaevine gönderilen taciz şüphelisi Shıhmurat O.(27) hakkında 'Basit cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"YOĞUNLUK NEDENİYLE OLDU"

Shıhmurat O., metrobüsteki yoğunluk nedeniyle müştekinin kendisine değdiğini ve metrobüs içinde özür dilediğini ileri sürdü.