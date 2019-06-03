Metrobüs durağındaki şaka kötü bitti!
Metrobüs beklerken arkadaşlarının şaka yapmasıyla yola düşen 35 yaşındaki Sezai Aydoğmuş'un ayağının üzerinden metrobüs geçti.
İstanbulBeylikdüzü'nde metrobüs beklerken arkadaşlarının şaka yapmasıyla yola düşen 35 yaşındaki Sezai Aydoğmuş'un ayağının üzerinden metrobüs geçti.
Olay, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Sezai Aydoğmuş ve arkadaşları durakta Avcılar istikametine giden metrobüsü bekliyordu. Aydoğmuş ve arkadaşları birbirlerini metrobüs yoluna iterek şaka yaptı.
Bu sırada Aydoğmuş metrobüs yoluna düştü. Yoldan geçen metrobüs ise Aydoğmuş'un ayağının üstünden geçti. Olay sonrası büyük panik yaşayan Aydoğmuş'un arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulans ile Aydoğmuş hastaneye kaldırılırken metrobüs seferlerinde kısa süreli gecikme yaşandı.
Aydoğmuş'un hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken arkadaşı ise yaşananları anlattı.
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Var dir böyle şakalarimiz.Ders olur da bir daha sacma sapan saka yapilmamasi temennimiz.Gecmıs olsunCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Geçen gün 65 yaş üstü adamların birbirlerinin sırtına yumruk atarak şakalaştıklarını gördüm. Bunların torunları dedelerini böyle görse ne yaparlar acaba diye düşünmeden edemedim. Eğitim ve kültür sorunu herhaldeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O BEBELERLE TAKILMA BİDAHA BENCECevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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O arkadaşları şimdi götlerine kına yakabilirler. Öyle şakamı olur amk. Yazık deil mi adama evine ekmek götürecek bir de iş vereni zıt biriyse hem işinden oldu hem ekmeğindenCevap Yaz 6 1 Yayından KaldırKAKTÜS: Müftü amca, sen oruçlu iken bir şey yazma ne olur zira Türk dilini katlediyorsun.Tüm 10 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır