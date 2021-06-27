Metro görevlileri YKS'ye geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Metro görevlileri YKS'ye geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi

Metro görevlileri YKS'ye geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan genç kızı metro görevlileri sınava yetiştirdi.

Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan genç kızı metro görevlileri sınava yetiştirdi.

Başkent'te, Söğütözü metro istasyonundan Koru istasyonuna giderek YKS sınavına girecek olan bir vatandaş treni kaçırdı. Sonraki trene binen öğrencinin sınava yetişebilmesi için Çayyolu Depo Nizamiye güvenlik görevlileri ile irtibata geçildi. Genç kız, Koru istasyon çıkışına araç gönderilerek son anda sınava yetiştirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 seneleri heba olacaktı! Kimliği olmayan öğrenciler için polis ekipleri seferber oldu
1 seneleri heba olacaktı! Kimliği olmayan öğrenciler için polis ekipleri seferber oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Metro görevlileri YKS'ye geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 12:36:10. #1.15#

title