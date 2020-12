Metro Goldwyn Mayer iflas mı etti? Metro Goldwyn Mayer filmleri neler? MGM stüdyoları sahibi kim? Metro Goldwyn Mayer aslanı hikayesi!

Tom ve Jerry, James Bond, Oz Büyüccüsü, Skyfall, Me Before Yout gibi birbirinden başarılı yapımların yapımcısı olan aynı zamanda çizgi filmleriyle de çok sevilen Metro Goldwyn Mayer hakkında basında çıkan haberler sonrası merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Metro Goldwyn Mayer filmleri neler? Metro Goldwyn Mayer sahibi kim?

Birbirinde başarılı yapımlara imza atan ve yıllardır film sektöründe önemli bir yeri olan Metro Goldwyn Mayer stüdyoları hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

METRO GOLDWYN MAYER STÜDYOLARI

Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., (MGM) daha çok film ve TV programları üretimi ve dağıtımında faaliyet gösteren bir medya şirketidir. Sessiz film döneminin sonundan II. Dünya Savaşı'na kadarki süreçte Metro-Goldwyn-Mayer stüdyoları, sağladığı imkânlar ile Hollywood'daki en önemli film stüdyosu olmuştur.

METRO GOLDWYN MAYER İFLAS MI ETTİ?

The Wall Street Journal'ın haberine göre, James Bond serisini elinde bulunduran MGM Stüdyoları iflasını vermiş bulunuyor. Stüdyo, tüm içeriğini satışa çıkardı. Söylenenlere göre MGM'nin piyasadaki değeri yaklaşık olarak 5.5 milyar doları buluyor. Stüdyonun satın alınıp alınmayacağı şimdilik bilinmiyor.

No Time To Die, Candyman, Pink Panther, RoboCop, Rocky, The Hobbit, The Handmaid's Tale ve daha onlarca yapımı geliştiren MGM Stüdyoları iflas etti. Açıklamalara göre, şirketin tüm film arşivi ve dizi içerikleri stüdyoyla birlikte satışa çıkarıldı. Şirketin satışı için tam 5.5 milyar dolar talep ediliyor. İçeriklerinin bir kısımı devredebilmek için MGM'nin Netflix ve Apple ile görüşmeler yaptığı geçtiğimiz aylardan beri biliniyor. Ancak o kadar yüksek bütçeler talep ediliyordu ki, James Bond serisini devralan bir stüdyo ortaya çıkamamıştı.

MGM'nin kütüphanesinde 4.000 film ve toplamda 17.000 saatlik TV projesi bulunuyor. Bu yapımlara Gone with the Wind'den The Hobbit serisine; The Wizard of Oz'dan Ben Hur'e kadar onlarca kült yapım da dahil. Üçüncüsü çekilecek olan Creed'in de MGM'nin iflasıyla birlikte farklı bir stüdyo altında geliştirileceği düşünülüyor. Tam 58 yıllık sinema geçmişi olan James Bond serisi, yeni yuvasını bekliyor. Ancak MGM'nin içeriklerini satması, 'No Time To Die'ın vizyona girmesinden önce mi; sonra mı gerçekleşecek?' sorusu akıllarda duruyor.

MGM, yani Metro-Goldwyn-Mayer Stüdyoları 1924 yılında açılışını yapmıştı. 2020, stüdyonun sonunu getirdi.

METRO GOLDWYN MAYER FİLMLERİ

Me Before You

James Bond serisi

Hobbit: Smaug'un Viranesi

Addams Ailesi

Creed: Efsanenin Doğuşu

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı

Operation Finale

Tom ve Jerry

Pembe Panter

METRO GOLDWYN MAYER ASLANI HİKAYESİ

Şirketin çocuklar için olan çalışmalarından biri olan Tom ve Jerry çizgi filmi Türkiye dahil birçok ülkede çok beğenilerek izlenmiştir. Firmanın ismini duyup tanımayan birçok kişi logosunu gördüğünde MGM filmlerinin birçoğunu izlediğini hatırlamaktadır. Şirket 1957 yılından itibaren "Leo" isimli aslanın kükreme sesini ve görüntüsünü logo olarak kullanmıştır.Logo'ya 1916 yılında eklenen "Ars Gratia Artis" ifadesi " Sanat İçin Sanat." anlamını taşımaktadır. Ölen oyuncunun set arkadaşı olan bir diğer oyuncu ise Leo'dan kaçarken Polis arabasının çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir.

Bilimsel bir araştırmaya dayalı olmamakla birlikte çekim sırasında Aslan Leo'nun dört ayağı bağlanıp elektrik vererek kükremesi sağlandığı söylenmektedir. Aslan Leo 1931 yılında emekli olarak hayvanat bahçesine yerleştirilmiştir. 1935 yılında henüz 20 yaşındayken kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetmiştir.