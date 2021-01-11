Metro FM frekansı kaç? Metro FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Metro FM radyo frekans numarası!
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Metro FM frekansı kaç? Metro FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Metro FM radyo frekans numarası!

11.01.2021 16:54 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:59
Metro FM frekansı kaç? Metro FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Metro FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Metro FM frekans numarası kaçtır? Metro FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Metro FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Metro FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Metro FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Metro FM frekans numaraları!

METRO FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Metro FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul : 97.2

Adana : 96.0

Ankara : 97.2

Antalya : 102.6

Alanya : 98.0

Kuşadası : 92.7

Balıkesir : 93.6

Bursa : 97.2

Denizli : 96.0

Diyarbakır : 91.2

Edirne : 102.6

Erzurum : 103.5

Eskişehir : 97.2

Gaziantep : 103.7

Mersin : 94.0

İzmir : 97.2

Çeşme : 97.2

Kayseri : 98.9

Kocaeli : 100.7

Konya : 101.7

Marmaris : 96.1

Bodrum : 92.4

Göcek : 103.3

Fethiye : 96.4

Malatya : 101.7

Sakarya : 91.2

Samsun : 98.8

Tekirdağ : 96.0

Metro FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Metro FM radyosunu açabilirsiniz.

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