Metro Exodus'un Geliştiricinden Yeni Proje
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Metro Exodus'un Geliştiricinden Yeni Proje

Metro Exodus'un Geliştiricinden Yeni Proje
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Görünüşe göre geliştirici 4A Games, yeni iş ilanlarına göre Metro 4'ün yanı sıra yeni bir üçlü A IP'de yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

Görünüşe göre geliştirici 4A Games, yeni iş ilanlarına göre Metro 4'ün yanı sıra yeni bir üçlü A IP'de yeni bir oyun üzerinde .

4A Games'in kariyer sayfasından yayınlanan bir dizi yeni iş ilanı, stüdyonun yeni bir "üçlü A IP" üzerinde sıkı çalıştığını gösteriyor. Stüdyodaki ilanlardan biri kıdemli bir oyun tasarımcısı için, bu yüzden oyunun "Metro serisinin yapımcıları tarafından yeni bir AAA IP" geliştirmenin ilk aşamalarında olması muhtemel görünüyor.

Oyunun neye benzeyeceği hakkında kulisler bu gizemli yeni projeden çok fazla şey içermiyor ancak 4A'nın "şimdiye kadar görülen en canlı video oyunu ortamını" içermesini istediğini biliyoruz.

Stüdyo ayrıca bir yaratık konsept sanatçısı arıyor ve yeni ilanın insan olmayan NPC'lerin veya düşmanlar üzerine çalışan birisinin işe alınacağını söylüyor.

4A Games'ten gördüğümüz son oyun sürümü 2019'da yayınlanan 'du ve oyunun lansmanından kısa bir süre sonra THQ Nordic, serideki yeni bir oyunun gerçekten hala geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

Serinin devamı, "yeni konsolların sağladığı yeni güç, depolama ve donanım desteklerinden yararlanmak için motorun ve oluşturucunun tamamen elden geçirilmesi" etrafında dönecek. Metro oyunları her zaman harika görünüyordu, bu nedenle serideki bir sonraki oyunun daha da etkileyici görünmesini beklemek mümkün.

Kaynak: Turkmmo

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