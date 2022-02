Metro Exodus satış rakamları paylaşıldı

Dmitry Glukhovsky'ın romanlarından esinlenen Metro serisinin üçüncü oyunu Metro Exodus'un ana şirketinin paylaştığı rapora göre, 2019'daki lansmanından bu yana 6 milyondan fazla sattığını açıkladı.

Koch Media'nın sahibi ana şirket Embracer Group, yayınladığı bir raporda son çeyrekte güçlü satışlar aldığını duyurarak, "Çeyreğin ana gelir sürücüsü, yönetimin beklentilerini aşan güçlü arka katolog performansıydı" ifadelerine yer verdi. "Arka katalog satışları, Şubat 2019'daki lansmanından bu yana 6 milyon kopya satan her zaman yeşil olan Metro Exodus ve Saints Row: The Third Remastered" oyunuyla da yönlendirildi.

Embracer Investor'un Twitter'dan yaptığı duyuru ile Metro Exodus'un Şubat 2019'dan bu yana 6 milyondan fazla sattığını bildirdi. Metro Exodus 2019 yılında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, Amazon Luna ve Google Stadia için çıkış yaptı.