Esenyurt'ta kanlı pusu; Evinden çıkan adamı kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, sabaha karşı işlenen korkunç bir cinayetle sarsıldı. Evinden çıkarak genç bir adam, sokağında kendisini bekleyen silahlı saldırganların hedefi oldu.

SABAHA KARŞI KANLI PUSU

Edinilen bilgilere göre, kan donduran olay sabah 05.00 sıralarında Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde evinden dışarı çıkan Şehmus Mert Korkmaz, sokağında iki kişinin pusuda beklediğinden habersizdi.

ARACINA BİNERKEN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Şehmus Mert Korkmaz, tam aracına binmek üzere hamle yaptığı esnada kendisini bekleyen 2 saldırgan bir anda ortaya çıktı. Gözü dönmüş şahıslar, ellerindeki silahları peş peşe ateşledi. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden genç adam, kanlar içinde yere yığıldı. Gerçekleştirdikleri kanlı pusunun ardından silahlı saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaştı.

EŞİ KUCAĞINDA BEBEĞİYLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sabahın sessizliğini bozan peş peşe silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük bir panikle uyanarak durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayın en acı anları ise silah sesleri üzerine dışarı koşan Korkmaz'ın eşinin feryatlarıyla yaşandı. Kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkan acılı eş, kocasını kanlar içinde yerde görünce olay yerinde sinir krizi geçirdi.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine kısa sürede kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Şehmus Mert Korkmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri bölgede detaylı delil incelemesi yaptı. Emniyet güçleri, cinayeti işledikten sonra kayıplara karışan iki silahlı saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı