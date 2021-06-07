Son dakika haber | Metrelerce yüksekten atlayan Lübnanlı sporcu hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre - Metrelerce yüksekten atlayan Lübnanlı sporcu hayatını kaybetti Lübnan'da metrelerce yükseklikteki kayalıklardan denize atlayan Parkour sporcusu kafasını tekneye çarparak hayatını kaybetti.

- Metrelerce yüksekten atlayan Lübnanlı sporcu hayatını kaybetti

BEYRUT - Lübnan'da metrelerce yükseklikteki kayalıklardan denize atlayan Parkour sporcusu kafasını tekneye çarparak hayatını kaybetti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir Parkour sporcusu, metrelerce yükseklikteki kayalıklardan atladı. Adrenalini en üst düzeyde hissetmek isteyen sporcu, denizin serin suları ile buluşmayı planlarken, atlayışı sırasında geçen tekneyi fark etmedi. Çevrede bulunan sporcular, adı açıklanmayan sporcuyu teknenin geçtiği yönünde uyarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ancak, yükseklik ve dalga sesleri nedeniyle uyarıları duymayan sporcu atladıktan sonra kafasını tekneye çarptı. Çarpmanın ardından denize batan sporcu hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol