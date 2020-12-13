Metoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimleri kuvvetli yağışın etkisi altında olacak. Doğu şehirleri için kar uyarısında bulunulurken, yağışların hafta ortasına kadar devam edeceği öngörüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEKLERDE KAR BEKLENİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale ile Balıkesir'in batı, Antalya ve Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA KARŞI UYARI

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege'de yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışlar hafta ortasına kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Doğu şehirlerimizde kar görülen bölgeler ise ilerleyen günlerde artacak. Haftanın son günlerine doğru yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.

20 İL İÇİN SARI, 4 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji tarafından paylaşılan uyarı haritasında 20 il için sarı kod uyarısı verilirken, 4 il için turuncu kodlu uyarı verildi. Meteoroloji'nin yanı sıra yerel yetkililer de gün içinde yaşanılabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı ve dikkatli olunmasını istedi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.