#Metoo davasında karar: Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein suçlu bulundu
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#Metoo davasında karar: Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein suçlu bulundu

Tecavüz ve cinsel taciz iddialarından yargılanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein çıkarıldığı mahkemede, jüri heyetince suçlu bulundu.

24.02.2020 20:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:57
#Metoo davasında karar: Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein suçlu bulundu

Tecavüz ve cinsel taciz iddialarından yargılanan yapımcısı Harvey Weinstein çıkarıldığı mahkemede, jüri heyetince suçlu bulundu.


Pazartesi günü verilen kararda iki kadına tecavüz ve cinsel tacizden suçlu bulunan Weinstein on yıllarca hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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