Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz

CNN Türk ekranlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında geçen diyalogla gündeme gelen eski AK Partili Mehmet Metiner yeni bir açıklama yaparak "Soylu bakanımızla yaşadığımız tatsız tartışma ikimizi ilgilendirir. Biz abi-kardeşiz" dedi.

Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
20.07.2020 19:16 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile canlı yayında polemiğe giren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, son olarak Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Metiner, "Buradan duyuruyorum: Soylu bakanımızla yaşadığımız tatsız tartışma ikimizi ilgilendirir. Biz abi-kardeşiz. Bu tartışmayı fırsat bilip üzerimizden hesaplarını görmek isteyen medyadaki o çakallar bilsinler ki biz bir ve beraberiz. Çakalların oyununu bozarız" dedi.

Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz

NE OLMUŞTU?

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Mehmet Metiner'in "FETÖ'cüler göreve getiriliyor" sözleri üzerine Bakan Soylu yayına telefonla bağlandı. Soylu, Metiner'in sözlerini "Haksızlık" olarak niteleyerek "Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir" dedi.

CANLI YAYINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Metiner, Soylu'nun eleştirileri sonrasında söz almak istedi ancak Bakan Soylu, "Ben müsaade falan etmiyorum. Siz söyleyeceğinizi söylediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum" demişti. Bunun üzerine de Mehmet Metiner, "Sizden müsaade istemedim Sayın Bakanım siz müsaade mercii değilsiniz" diyerek aynı sertlikte karşılık vermişti.

TARTIŞMA TWITTER'A TAŞINDI

Bu gelişmeler doğrultusunda Twitter hesabından yeni bir açıklama yapan Mehmet Metiner, Bakan Soylu ve kurmayları hakkında çok sert eleştirilerde bulunmuştu.

METİNER: REİS'TEN DOLAYI AK PARTİLİYİM

Cumartesi akşamı CNN Türk'te katıldığım programda asla partimi ve hükümetimi eleştirmedim. Tam tersine her zamanki gibi yüreklice savundum." sözleriyle başlayan Metiner'in açıklamasından bazı noktalar şöyle:

"Süleyman Soylu'nun adını anmadığım gibi kendisine ve bakanlığına yönelik bir eleştiride bulunmadım. Benimkisi FETÖ bulaşığı isimler konusundan her zamankinden daha duyarlı ve dikkatli olunması gerektiğine dair yaptığım kardeşane/dostane bir uyarıydı.Bu sözlerimi kim Bakan Soylu'ya ne şekilde aktardı bilmiyorum. Ama Bakanlık Müşaviri sıfatını taşıyan karakter yoksunu birinin şahsıma dair attığı tweet o kişinin kim olduğunu ortaya koyuyor. Soylu'nun hangi müşavirlerle çalıştığına bakılırsa ne dediğim anlaşılır.Kendini överek söze başlamasından üzüldüm. "Risk içinde yaşıyorum!" diye başlayan cümleler kurması üzüntü vericiydi.Bakan Soylu'nun partimi ve Reis'in hükümetini bana karşı savunur gibi yapıp suçlamalar yapması çok ağrıma gitti. Daha da ağrıma giden ve beni ziyadesiyle üzen Soylu yandaşları olarak bilinen trollerin şahsıma yönelik itibar suikastine girişmeleriydi.Hiçbir bakanın, "Terörle şöyle mücadele ediyorum, ölüm riskiyle karşı karşıyayım" deme hakkı yoktur.Defalarca söylediğim bir hususu belirtmek isterim ki ben ölümüne Reisçiyim. Reis'ten dolayı AK Partiliyim.Başarılarını takdir ettiğim Bakan Soylu keşke zaafına yenik düşüp öyle bir tartışma/kavga görüntüsünün oluşmasına sebebiyet vermeseydi.Benim trollerim yok. Mensup olduğum bir cemaat, dernek, vakıf ve tarikat yok. Sağ olsunlar seven dostlarımız var."

İlgili Haberler

Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var

Manşet

Haberler

Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu Dünya
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 3. Sayfa
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi Spor
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
KKTC'de yayın yapan 'Avrupa' gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Balıkesir'de drone ile faturalandırma dönemi başlıyor
Balıkesir'de drone ile faturalandırma dönemi başlıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
Süper Lig'e veda eden Ankaragücü futbolcuları gözyaşlarını tutamadı
Süper Lig'e veda eden Ankaragücü futbolcuları gözyaşlarını tutamadı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Akçay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Gülben Ergen Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç
Spor Falcao Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Joe Carr E-gameshow Roza Sabah Ali Yavuz Kol
Şu an buradasınız: Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 19:33:10. #1.14#
title