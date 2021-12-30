Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın beğenilen oyuncusu Metin Yıldız dünya evine girdi. Metin Yıldız'ın eşi kimdir merak edildi. Peki, Metin Yıldız kimdir, evlendi mi? Metin Yıldız eşi kimdir? Metin Yıldız'ın eşi Ceylan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

METİN YILDIZ EVLENDİ Mİ?

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu Metin Yıldız, meslektaşı Ceylan Yılmaz ile evlendi. 47 yaşındaki oyuncunun heyecanlı tavırları dikkat çekti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Alemin Kralı, Selena ve Mucize gibi sevilen projelerle tanınan oyuncu Metin Yıldız (47), meslektaşı Ceylan Yılmaz (33) ile Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.

HEYECANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bir hayli heyecanlı ve mutlu olduğu gözlenen Yıldız, "Bir ömür boyu birlikte olacağız inşallah sevgilim... Hayat bize mutlu olma şansı verdi aşkım. Seni buldum" ifadelerini kullandı.

Çift, nikah fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Metin Yıldız, 2013 yılında Elvan Pınar'dan boşanmıştı.

METİN YILDIZ KİMDİR?

Metin Yıldız (d. 20 Ağustos 1974, İstanbul), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Aslen Fatsa, Orduludur. Memur bir ailenin ortanca çocuğudur. Lise mezunudur. 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra Vizontele Tuuba (2003) ile birlikte BKM serüveni başladı. 2008-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programında rol aldı. atv'de yayınlanan Alemin Kıralı adlı dizide Kubat Otuzşubat rolünü canlandırdı. Kadim Dostum dizisinde oynadı. Metin Yıldız evlidir ve Berfin Su ve Şimal isimli iki çocuk babasıdır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Deli Yürek: 2002 (Dizi) (Show TV)

Vizontele Tuuba: 2003 (Film) Cazgır rolünde

Kalp Gözü: 2004 (Dizi) (Kanal 7) Macit rolünde (konuk oyuncu)

Selena: 2006 (Dizi) (atv) Deli rolünde (konuk oyuncu)

Kutsal Damacana: 2007 (Film) Radyocu rolünde

Çok Güzel Hareketler Bunlar: 2008-2011 (Kanal D) Metin rolünde

Neşeli Hayat: 2009 (Film)

Çok Filim Hareketler Bunlar: 2010 (Film)

Yangın Var: 2011 (Film)

Alemin Kıralı: 2011-2013 (Dizi) (atv) Kubat Otuzşubat rolünde

Olum Bak Git: 2012 (Film)

Salih Kuşu: 2013 (Dizi) (Show TV)

Sağ Salim 2: Sil Baştan: 2014 (Film)

Kadim Dostum: 2014 (Dizi) (FOX TV)

Mucize (film): 2014

Aşk Yeniden: 2015 (konuk oyuncu)

Türk Lokumu: 2016

Çılgın Kolej: 2017

Şansımı Seveyim: 2017 (Film)

Benim Adım Osssman: 2018 (Film)

Mucize 2: Aşk: 2019 (Film)

İki Gözüm Ahmet: 2020 (Film)

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