Metin Yavuz'dan yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Metin Yavuz'dan yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyan ve o ayetlerin açıklamasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik linç girişiminize asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Metin Yavuz'dan yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
27.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:50

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyan ve o ayetlerin açıklamasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik linç girişiminize asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Müslümanları dini konuda bilgilendirip uyararak vazifesini yerine getirdiğini kaydeden Metin Yavuz, "Buna itiraz eden kişiler ya Diyanet İşleri Başkanının ne iş yaptığını bilmiyorlar ya da İslamiyet'e göre neyin haram olduğunu. Esasen, dertlerinin diyanet işleri başkanı olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Hedef, diyanet işleri başkanımız değil, İslam'ın ta kendisidir. Bu güruh ne zaman Allah Resulünün emir ve yasakları anlatılsa, batıl inançlarını ve sapkınlıklarını yaşayamayacakları korkusuyla hemen çığırtkanlık yapmaya başlıyorlar. Büyük ve ağır imtihanlar geçirdiğimiz şu dönemden bile ibret almayıp, hala azgınlıklarında ısrar eden bu güruhun yanında bir de onlara destek çıkarak, hutbede Allah'ın ayetlerini okuyan Diyanet İşleri Başkanımız üzerinden tehditler savuran barolara ne demeli. Ülkede Diyanet İşleri Başkanımız, Müslümanların inancıyla alakalı konulara bakış açısını dile getiremeyecek mi? Bu Müslümanların birer fikir ve düşünce özgürlüğü değil midir? Bu nasıl bir iştir ki, bir başkası özgür olacak ama Müslüman hiçbir devir de özgürce fikrini söyleyemeyecek" dedi.

"Karşı açıklama yapan barolara açıkça soruyorum, bu nasıl bir hukuktur" diyen Yavuz, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanı olarak Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ne demesini bekliyordunuz ki; 'Eşcinsellik haram değil, uygundur' diyerek, sapkınlıklara fetva vermesini mi? Hz. Lut'u ve kavminin başına gelenleri, Allah kelamını yalanlayıp direk Ehl-i küfür mü olsaydı? Bilinmelidir ki, baroların dini ve toplumu yozlaştırmak amacıyla özgürlükler üzerinden operasyon çekmelerine müsaade etmeyiz. Unutulmamalıdır ki, burası muz cumhuriyeti değildir. Kur'an-ı Kerim'de ki ayetleri okuyan ve o ayetlerin açıklamasını yapan Diyanet İşleri Baş. Sn. Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik linç girişiminize asla izin vermeyeceğiz. Kurduğu her cümlenin de altına imzamızı atıyoruz" - AYDIN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma...
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Haberler
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ebru Şallı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Falcao Mauricio Isla Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Kadın Mayıs Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: Metin Yavuz'dan yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 15:40:08. #1.15#
title