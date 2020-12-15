Metin Şentürk koronavirüs mü oldu? Metin Şentürk kimdir? Metin Şentürk şarkıları!

Şarkıcı, Söz yazarı, Besteci, Yapımcı, Sunucu, Oyuncu olan Metin Şentürk koronavirüs mü oldu? Metin Şentürk kimdir?

Pop, Dans pop, Türk sanat müziği, Alaturka tarzında seslendirdiği şarkılarla bilinen Metin Şentürk koronavirüs mü oldu? Metin Şentürk kimdir? Metin Şentürk şarkıları!

METİN ŞENTÜRK KORONA MI OLDU?

Şentürk, "Sevgili dostlar Covid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum. Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik. Zaman zaman bilgilendireceğim" ifadelerine yer verdi.

METİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966; Fatih, İstanbul doğumlu Türk şarkıcı. Dünya Engelliler Vakfının başkanlığını yapmaktadır. Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde Fatih, İstanbul'da doğmuştur. Üç yaşındayken geçirdiği ev kazası sonucunda gözlerini kaybetmiştir. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başlamıştır. Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okumuş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirmiştir. Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarmıştır. Ralli sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyo yardımıyla GAP Havaalanı'nda Ferrari F430 sürmüştür. Metin Şentürk 303.62 km/h hıza ulaşmayı başarmıştır. Daha önceki resmi rekor İngiliz Mike Newman'a aittir. (284 km/h)