Metin Özülkü kimdir? İbo Show konuğu Metin Özülkü kaç yaşında, nereli?
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Metin Özülkü kimdir? İbo Show konuğu Metin Özülkü kaç yaşında, nereli?

13.02.2021 19:49 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:57
Metin Özülkü kimdir? İbo Show konuğu Metin Özülkü kaç yaşında, nereli?

9 yıl aranın ardından ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konuğu Metin Özülkü oluyor... Peki, İbo Show konuğu Metin Özülkü kimdir? İbo Show konuğu Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli?

Yıllar sonra ekrana geri dönen İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. 13 Şubat akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Metin Özülkü. Peki, İbo Show konuğu Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli?

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Temmuz 1962

Kaç yaşında: 58yaşında

Nereli:Mersin

Celalettin Metin Özülkü, Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı besteledi. Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Ayrıca müzisyen olan Metin Özülkü ile evlidir ve Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır.Ercan Saatçi ile sunduğu bir programda Galatasaray kulübüne yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu için Saatçiyle beraber Galatasaray ve spor camiasından özür dilediler

Albümleri

• Sahte Gülücük (1982)

• Şarkılarla Abdülkadir (1983)

• Al Yazmalım & Kar Çiçeğim (1990)

• Aşkım İçin (1992)

• Aşk Masalı (1997)

• Böyle Aşk Olmaz (Metin Özülkü ile) (1999)

• Hayat Başladı (2005)

• Issız Ada (Metin Özülkü'yle) (2010)

Yer aldığı bazı albümler:

• Gerçekler (Grup Çağrışım Olarak) (1985)

• Görmedik Mi (Müzik Yolcuları Olarak) (1989)

• 2. albüm (Müzik Yolcuları Olarak) (1991)

• İşte Biz (Marşandiz olarak) (1994)

• Masalcılar - 1 (2004)

• 41 Kere Maşallah (2006)

• O Şarkılar (2003)

• Issız Ada (2010)

Metin Özülkü kimdir? İbo Show konuğu Metin Özülkü kaç yaşında, nereli?
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