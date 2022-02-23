Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Metin Özkan hakkında araştırmalar yapılıyor. Metin Özkan kimdir? Metin Özkan kaç yaşında, nereli? Metin Özkan hayatı ve biyografisi!

METİN ÖZKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1964

58 yaşında

Yozgat

Özkan 1964'te Yozgat'ta doğdu. 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olsa da kazanamadı. CNN Türk kanalında hafta sonu gece haber kuşağında yayınlanan Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası programda yorumculuk yapmaktadır. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin basın danışmanlığı ve Bengütürk TV'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini yürütmektedir.

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