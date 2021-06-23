Metin, "Filyos projesi yıldız gibi parlayacak"

AK Parti Zonguldak İl teşkilatı ziyaretinde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Akdemir, Filyos projesinin yıldız gibi parlayacağını ifade etti.

AK Parti Zonguldak İl teşkilatı ziyaretinde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Akdemir, Filyos projesinin yıldız gibi parlayacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Zonguldak ziyareti kapsamında Ak Parti İl teşkilatını ziyaret etti.

Fatih Metin, "Misafir değilim, ev sahibiyim. Bolu Milletvekilliğim var. Bu bölgenin çocuğu olduğum için Zonguldak her zaman bizim için önemli. En son geldiğimden bu yana baktığımızda, her taraf şantiyeye dönmüş durumda. İnşallah bu zamana kadar kazandırdıklarımızı, bundan sonra da Zonguldak'a kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Filyos Projesi geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldı. Filyos Projesi o bölgede yıldız gibi parlayacak. Bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bölgeye neyi katabiliriz diye geldik. Tarım ve Orman Bakanımız da yakın zamanda Zonguldak'a gelecek. Zonguldak'a tarım ve ormancılık alanında inşallah size müjdelerimiz olacak. Zonguldak, tarım ve ormancılık alanında önemli. Nasıl önemli, yüzde 59'u orman, yüzde 29'u tarım arazisi. Yüzde 85 oranında zengin bir ilimiz. Bu nedenle bizde bu bölgede yaşayan çiftçimize, ormancımıza nasıl katkı verebiliriz bunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde fındık ve cevizde atılım dönemi olacak. Hayvancılıkta küçükbaş atılım dönemi olacak" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı