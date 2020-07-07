Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava

İSTANBUL - Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bir televizyon programında 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler gerekçesiyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gezen ve Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1'er yıl 2'şer aydan 4'er yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Olayın Geçmişi

Bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 24 Aralık 2018 tarihinde polis eşliğinde adliyeye getirilen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Karardan 1 ay sonra savcılık, sanatçılar hakkında verilen adli kontrol kararını resen kaldırmıştı.

Kaynak: İHA