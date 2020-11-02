Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar nereli, kaç yaşında? Metin Akpınar biyografisi

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Metin Akpınar eşi kim, evli mi gibi soruları araştırıyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken isim, tiyatro oyunları ve dizi-film projelerinde sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Metin Akpınar biyografisi haberimizde.

Metin Akpınar kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü oyuncu, sinema dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmişti. Akpınar hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Metin Akpınar nereli? Metin Akpınar eşi kim? İşte, Metin Akpınar'ın ailesine dair ayrıntılar...

METİN AKPINAR KİMDİR?

Akpınar, 2 Kasım 1941 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aksaray 45. İlkokul, Gedikpaşa Ortaokulu, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördü. İki sene Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe, iki sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumuş ancak mezun olmamıştır.

1957'de Yeşil Sahne'de amatör olarak, Ferdi Merter ve Erdinç Üstün'le birlikte tiyatro çalıştı, ancak oyun sahnelenmediği için sahneye çıkmadı. Milli Türk Talebe Birliği'nde tiyatro bölümü yöneticisi oldu, çeşitli oyunlarda oynadı. İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" profesyonel olarak oyunculuğa başlayan Akpınar, 1967 yılında Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı. 1998 yılında Devlet Sanatçısı seçildi.

Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanındı. İzmir'de KİPA ve sonra da Kent Hastanesi'ne ortak oldu. 2020 yılında Metin Akpınar'ın hayatını konu alan "İyi ki Yapmışım" belgeseli 39. İstanbul Film Festivalinin kapanışında gösterildi. Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın çocuğu yoktur. Dört kızkardeşi vardır.

FİLMLERİ

Kafalar Karışık 2018

Eve Giden Yol 1914 2006

Kısık Ateşte 15 Dakika 2006

Amerikalılar Karadeniz'de 2 2006

Döngel Karhanesi 2005

Çat Kapı (Hüsnü) 2005

Eğreti Gelin 2004

Lorkestra 2002

Rus Gelin 2002

Abuzer Kadayıf 2000

Baykuşların Saltanatı 2000

Güle Güle 1999

Propaganda 1999

Yerim Seni 1998

Biz Bize Benzeriz 1992

Namus Düşmanı 1986

Patron Duymasın 1985

Yanlış Numara 1985

Davetsiz Misafir 1983

Dönme Dolap 1983

Baş Belası 1982

Şaka Yapma 1981

Vay Başımıza Gelenler 1979

Köşe Kapmaca 1979

Petrol Kralları 1978

Cafer'in Çilesi 1978

Sivri Akıllılar 1977

Aslan Bacanak 1977

Hasip İle Nasip 1976

Her Gönülde Bir Aslan Yatar 1976

Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976

Güler Misin Ağlar Mısın 1975

Nereden Çıktı Bu Velet 1975

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin 1975

Hasret 1974

Mirasyediler 1974

Mavi Boncuk 1974

Köyden İndim Şehire 1974

Salak Milyoner 1974

Oh Olsun 1973

Canım Kardeşim 1973

Yalancı Yarim 1973

Tatlı Dillim 1972

Deliler

DİZİLERİ

Aşk Laftan Anlamaz 2016

Aşkın Halleri 2012

Papatyam 2009-2011

Çat Kapı 2005

Yerim Seni 1998

Hastane 1993