Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar nereli, kaç yaşında? Metin Akpınar biyografisi
Usta oyuncu Metin Akpınar'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Metin Akpınar eşi kim, evli mi gibi soruları araştırıyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken isim, tiyatro oyunları ve dizi-film projelerinde sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Metin Akpınar biyografisi haberimizde.
Metin Akpınar kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü oyuncu, sinema dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmişti. Akpınar hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Metin Akpınar nereli? Metin Akpınar eşi kim? İşte, Metin Akpınar'ın ailesine dair ayrıntılar...
METİN AKPINAR KİMDİR?
Akpınar, 2 Kasım 1941 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aksaray 45. İlkokul, Gedikpaşa Ortaokulu, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördü. İki sene Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe, iki sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumuş ancak mezun olmamıştır.
1957'de Yeşil Sahne'de amatör olarak, Ferdi Merter ve Erdinç Üstün'le birlikte tiyatro çalıştı, ancak oyun sahnelenmediği için sahneye çıkmadı. Milli Türk Talebe Birliği'nde tiyatro bölümü yöneticisi oldu, çeşitli oyunlarda oynadı. İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" profesyonel olarak oyunculuğa başlayan Akpınar, 1967 yılında Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı. 1998 yılında Devlet Sanatçısı seçildi.
Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanındı. İzmir'de KİPA ve sonra da Kent Hastanesi'ne ortak oldu. 2020 yılında Metin Akpınar'ın hayatını konu alan "İyi ki Yapmışım" belgeseli 39. İstanbul Film Festivalinin kapanışında gösterildi. Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın çocuğu yoktur. Dört kızkardeşi vardır.
FİLMLERİ
Kafalar Karışık 2018
Eve Giden Yol 1914 2006
Kısık Ateşte 15 Dakika 2006
Amerikalılar Karadeniz'de 2 2006
Döngel Karhanesi 2005
Çat Kapı (Hüsnü) 2005
Eğreti Gelin 2004
Lorkestra 2002
Rus Gelin 2002
Abuzer Kadayıf 2000
Baykuşların Saltanatı 2000
Güle Güle 1999
Propaganda 1999
Yerim Seni 1998
Biz Bize Benzeriz 1992
Namus Düşmanı 1986
Patron Duymasın 1985
Yanlış Numara 1985
Davetsiz Misafir 1983
Dönme Dolap 1983
Baş Belası 1982
Şaka Yapma 1981
Vay Başımıza Gelenler 1979
Köşe Kapmaca 1979
Petrol Kralları 1978
Cafer'in Çilesi 1978
Sivri Akıllılar 1977
Aslan Bacanak 1977
Hasip İle Nasip 1976
Her Gönülde Bir Aslan Yatar 1976
Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976
Güler Misin Ağlar Mısın 1975
Nereden Çıktı Bu Velet 1975
Beş Milyoncuk Borç Verir Misin 1975
Hasret 1974
Mirasyediler 1974
Mavi Boncuk 1974
Köyden İndim Şehire 1974
Salak Milyoner 1974
Oh Olsun 1973
Canım Kardeşim 1973
Yalancı Yarim 1973
Tatlı Dillim 1972
Deliler
DİZİLERİ
Aşk Laftan Anlamaz 2016
Aşkın Halleri 2012
Papatyam 2009-2011
Çat Kapı 2005
Yerim Seni 1998
Hastane 1993