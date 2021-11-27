Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi

80 yaşındaki usta sanatçı geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında Cem Yılmaz'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yılmaz'ın çok zeki olduğunu söyleyen Akpınar, "Aktör kumaşı" ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz da Akpınar'ın sözlerine cevap vererek "Beni sahnede izlesin" dedi.

"CEM BANA GÖNÜL KOYMUŞ, BU BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Yılmaz için söyledikleriyle gündem olan Metin Akpınar, Cumhuriyet'e verdiği röportajda komedyen ve sevenlerinden özür diledi. Usta sanatçı açıklamasında şu ifadeler kullandı: "Stand-up hakkında konuşurken Cem'in oyunculuğu ile ilgili bir şeyler söyledim. Bir tweet atmış orada biraz gönül koymuş. Bu da beni çok üzdü. Kimsenin üzülmesini, kırılmasını zaten istemem, Cem'in kırılmasını hiç istemem. Sevdiğim, beni güldüren bir arkadaş. İyi de bir komedyen. Anlatmak istediğim sadece kompozisyonlara biraz daha özen göstermesi. Kara Komedi tiplemesi mesela mükemmeldi. Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem'den ve sevenlerinden çok özür diliyorum."

AKPINAR: CEM'İN AKTÖR KUMAŞI ZAYIF

Metin Akpınar, Candaş Tolga Işık'ın programında "Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan" demişti.

YILMAZ: BİR GÜN BENİ SAHNEDE İZLERSE MUTLU OLURUM

Cem Yılmaz da Metin Akpınar'ın sözlerine "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabarenin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün O da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" cevabını vermişti.

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