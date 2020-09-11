Meteorolojiden Sivas ve Erzincan için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Sivas ve Erzincan için sağanak uyarısı

Sivas ve Erzincan çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden Sivas ve Erzincan için sağanak uyarısı
11.09.2020 20:19 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:23

Sivas ve Erzincan çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Sivas ve Erzincan çevrelerinde akşam saatlerinde, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar mevkisi), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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