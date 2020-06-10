Meteoroloji, 20 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
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Meteoroloji, 20 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde bulunan 20 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, kuvvetli yağışın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji, 20 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
10.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 23:17

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara'nın güney ve batısında yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

20 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) yarın öğleden önce yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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