Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın
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Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın

Meteoroloji, İstanbul'da yarın için kuvvetli gök gürültüsü ve sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Vatandaşlara yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

07.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli ve gök gürültülü yağmur beklendiğinin bilgisini paylaşarak vatandaşları oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u 'sarı' kategoride uyardı.

Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI

Yapılan son dakika uyarısında, "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

2 HAFTA SU BASKINLARI YAŞANMIŞTI

Diğer taraftan İstanbul'da yaklaşık 2 hafta önce etkili olan ani yağmurlardan dolayı birçok ilçede su ve sel baskını yaşanmıştı.

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Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın

Kaynak: İHA

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