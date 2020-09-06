Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde bugün fırtına bekleniyor.

06.09.2020 09:09 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

RÜZGAR FIRTINAYA DÖNEBİLİR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öğle ve akşam saatleri arasında Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esecek rüzgarın kısa süreli fırtınaya (60-70 kilometre/saat) dönüşmesi öngörülüyor.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Yetkililer, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Hava sıcaklıklarının Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere tüm vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Okan Bayülgen
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Kaza Bakan Otomobil
Şu an buradasınız: Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 09:29:45. #1.14#
title