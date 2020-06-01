Meteorolojiden fırtına uyarısı
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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden fırtına uyarısı
01.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:17

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın, yarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Siirt çevrelerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın çarşamba akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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