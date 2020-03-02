Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Haberler » Güncel » Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - Haber

Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ bekleniyor.

02.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:58
Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

ve Doğu Anadolu'daki yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Batı bölgelerinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler