Meteorolojiden Antalya için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden Antalya için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Antalya merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptı.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Antalya merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojinin uyarısına göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde (metrekareye 100-200 kilogram yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak metrekareye 300 kilogram) aşırı yağış bekleniyor.

Yağışların 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat, batı ilçelerinde zaman zaman 90 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Yağışlar cuma günü etkisini kaybedecek

Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden Antalya için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı

Meteorolojiden Antalya için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı

Meteorolojiden Antalya için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri

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