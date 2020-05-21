Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji; Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ile Yozgat çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşların, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direk devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi muhtemel risklere karşı tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre yarın Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta rüzgarın saatte 50-70 kilometre, Kayseri ve Sivas çevrelerinde ise 60-80 kilometre hızla esebileceği tahmininde bulunuldu.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Vatandaşların; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direk devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

Kaynak: AA