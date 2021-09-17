Meteoroloji 'Yön değiştirdi' diye uyardı! Şiddetli sağanak yağış Doğu'daki 4 ilimizde etkili olacak - Haberler
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Meteoroloji "Yön değiştirdi" diye uyardı! Şiddetli sağanak yağış Doğu'daki 4 ilimizde etkili olacak

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam
Meteoroloji

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağışlara ilişkin yeni uyarı geldi. Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki yağışların Doğu'ya doğru kaydığını belirten Müdürlük, Iğdır, Muş, Elazığ ve Van'da şiddetli yağış beklendiğini belirtti.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışlar da etkisini artırmaya başladı. Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde ciddi yıkımlara neden olan sağanak yağışlarına ilişkin uyarı bu sefer de Doğu'daki illerimiz için yapıldı.

DOĞU İLLERİMİZDE YAĞMUR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Akşam saatlerinde Iğdır, Muş ve Elazığ ile Ardahan çevrelerinin, yarın Trakya'nın kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatılı, Doğu Karadeniz kıyılarında Güneydoğulu, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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