Meteoroloji ve AFAD'dan Orta ve Doğu Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı
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Meteoroloji ve AFAD'dan Orta ve Doğu Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yeni uyarıya göre Orta ve Doğu Karadeniz illerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde metrekare başına 150 kg yağış düşmesi öngörülmekle birlikte; vatandaşların sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önerildi.

Artvin ve Rize'de perşembe günü etkili olan sağanak yağışlar, sel ve heyelanlara sebep olarak onlarca binanın yıkılmasına sebep olmuştu. Selin izlerinin yavaş yavaş silindiği bölge ve çevre illere, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha geldi.

ŞİDDETLİ YAĞMURLA BİRLİKTE SEL VE HEYELAN UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orta ve Doğu Karadeniz'de Beklenen Şiddetli Yağışlara Dikkat!" mesajını verdi. Buna göre Salı günü etkisini arttıracak olan gök gürültülü sağanak yağışlar, Çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini azaltmaya başlayacak.

Meteoroloji ve AFAD'tan Orta ve Doğu Karadeniz illerine sel ve baskın uyarısı

METREKAREYE 150 KG SAĞANAK DÜŞECEK

Yine Meteoroloji'den yapılan açıklamada vatandaşlar ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarak "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor" ifade edildi.

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da Twitter'dan yaptığı paylaşımdaki açıklamasında şunları ifade etti:

"27 Temmuz'da (Salı) sabah saatlerinden itibaren, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun'da şiddetli yağış bekleniyor! Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

Meteoroloji ve AFAD'tan Orta ve Doğu Karadeniz illerine sel ve baskın uyarısı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji ve AFAD'dan Orta ve Doğu Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı
Meteoroloji ve AFAD'dan Orta ve Doğu Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı
Emre İliksiz
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