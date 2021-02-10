Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: İstanbul pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son değerlendirmelere göre İstanbul'da beklenen kar yağışının pazar akşamı başlayacağını ve çarşamba gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Sistemin gelişinin devam ettiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar ise "İstanbul ve Marmara bölgesi Pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek" dedi.

Türkiye için günlerdir kar yağışı uyarıları yapılırken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a yağması beklenen kar yağışı ile ilgili son bilgileri paylaştı.

"EN KUVVETLİ YAĞIŞ PAZARTESİ"

Prof. Dr. Şen açıklamasında "İstanbul'a kar pazar akşamı başlar. Pazartesi, salı, çarşamba devam eder. Perşembe sistem Cut Off yani ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azaltarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi… Salı sıcaklık gece -1 C'ye gündüz 2 C'ye düşer" ifadelerini kullandı.

AHMET UÇAR: İÇ ANADOLU'NUN KAR ŞANSI ARTTI

Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında beklenen kar yağışı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son haftalık hava tahmin raporuna göre sistemin gelişi devam ediyor. İstanbul ve Marmara bölgesi Pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek görünüyor. Alçak basıncın biraz güneye sarkmasıyla Doğu Karadeniz'in kar şansı azalmış, İç Anadolu'nun ki artmış görünüyor."