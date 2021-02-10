Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: İstanbul pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: İstanbul pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek

10.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:05

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son değerlendirmelere göre İstanbul'da beklenen kar yağışının pazar akşamı başlayacağını ve çarşamba gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Sistemin gelişinin devam ettiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar ise "İstanbul ve Marmara bölgesi Pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek" dedi.

Türkiye için günlerdir kar yağışı uyarıları yapılırken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a yağması beklenen kar yağışı ile ilgili son bilgileri paylaştı.

"EN KUVVETLİ YAĞIŞ PAZARTESİ"

Prof. Dr. Şen açıklamasında "İstanbul'a kar pazar akşamı başlar. Pazartesi, salı, çarşamba devam eder. Perşembe sistem Cut Off yani ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azaltarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi… Salı sıcaklık gece -1 C'ye gündüz 2 C'ye düşer" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: İstanbul pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek

AHMET UÇAR: İÇ ANADOLU'NUN KAR ŞANSI ARTTI

Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında beklenen kar yağışı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son haftalık hava tahmin raporuna göre sistemin gelişi devam ediyor. İstanbul ve Marmara bölgesi Pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek görünüyor. Alçak basıncın biraz güneye sarkmasıyla Doğu Karadeniz'in kar şansı azalmış, İç Anadolu'nun ki artmış görünüyor."

Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: İstanbul pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek
Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: İstanbul pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek
Haber Yorumları (3)
ERHAN: İstanbul’da olan düşünsün ben adana da yaşıyorum hava muhteşem buranın en soğuk günü bile 15 derece den aşağı düşmez
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
SORUN YOK BİZİM MİLLET KARI SEVER: ÇOK OLMASI İYİDİR
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
KURT: Ben bir yerde kar yağışı göremiyorum bahar geldi sanki
Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Osman Kavala Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: İstanbul pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 16:52:18. #1.14#
title