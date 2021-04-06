METEOROLOJİ UZMANINDAN PERŞEMBE İÇİN UYARI ARAÇLARINIZI KAPALI YERLERE ALMAYA ÖZEN GÖSTERİN
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METEOROLOJİ UZMANINDAN PERŞEMBE İÇİN UYARI ARAÇLARINIZI KAPALI YERLERE ALMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Perşembe günü lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini söyleyen meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, 'Perşembe günü itibariyle tedbirli olmak lazım. Çatılardan düşecek parçalarla yaralanmalar olabilir.

Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek
Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek

Perşembe günü lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini söyleyen meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, 'Perşembe günü itibariyle tedbirli olmak lazım. Çatılardan düşecek parçalarla yaralanmalar olabilir. Aynı zamanda perşembe günü vatandaşlar araçlarını kapalı yerlere almaya özen göstermeli dedi.

Bu havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak gerektiğini belirten Dr. Özdemir, 'Mart ayı soğuk geçti. Kutuplar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi karlı geçti. Yavaş yavaş bahar ayı gelmeye başladı. Ancak kararsız bir hava durumu devam ediyor. Hava bir gün sıcak, bir gün soğuk olmaya oluyor. Vatandaşlarımızın bu havalara çok dikkat etmesi lazım. Astımı, kalp rahatsızlığı ve kronik rahatsızlığı olanlar bu hava değişiminden etkilenebilir. Bu havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak lazım dedi.

PERŞEMBE GÜNÜ VATANDAŞLAR ARAÇLARINI KAPALI YERE ALMALI

Perşembe günü hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini söyleyen Dr. Özdemir, 'Soğuk hava cuma günü de etkili olacak. Pazar günü itibariyle hava sıcaklığı tekrar yükselmeye başlayacak. Perşembe günü beklenen lodos ile ilgili tedbirli olmak lazım. Çatılardan düşecek parçalarla yaralanma ihtimalleri ortaya çıkabilir. Perşembe günü vatandaşlar araçlarını kapalı yere almaya özen göstermeli. Yine ağaç altlarında bulunmamak lazım. Lodostan ağaçlar hasar görmüş olabilir diye konuştu.

LODOSUN ETKİSİYLE SICAKLIK 19- 20 DERECEYİ BULACAK

Önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgarlar etkili olacağını belirten Dr. Özdemir, 'Perşembe gününe kadar Marmara ve Ege bölgesi kuvvetli lodos olacak. Bu lodosun etkisiyle vatandaşlarımızın tedbirli olması lazım. Yine perşembe gününe kadar doğu bölgelerindeki lodos nedeniyle çığ düşmelerine yaşanabilir. 1 Nisan itibariyle kar lastikleri çıkarıldı. Ancak yine İç Anadolu Bölgesi'nde kar olabilir. Çarşamba günü lodosun etkisiyle sıcaklık 19- 20 dereceyi bulacak. Perşembe günü itibariyle hava soğuyacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Yine Bursa, Sakarya, Balıkesir ve Kütahya'da kar yağışı görülebilir ifadelerini kullandı.

Dr. Özdemir sözlerini şu şekilde sonlandırdı

'Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren havalar ısınmaya başlayacak ve Ramazan'ın ilk gününden itibaren de hava açacak.

METEOROLOJİ UZMANINDAN PERŞEMBE İÇİN UYARI ARAÇLARINIZI KAPALI YERLERE ALMAYA ÖZEN GÖSTERİN
METEOROLOJİ UZMANINDAN PERŞEMBE İÇİN UYARI ARAÇLARINIZI KAPALI YERLERE ALMAYA ÖZEN GÖSTERİN
METEOROLOJİ UZMANINDAN PERŞEMBE İÇİN UYARI ARAÇLARINIZI KAPALI YERLERE ALMAYA ÖZEN GÖSTERİN
METEOROLOJİ UZMANINDAN PERŞEMBE İÇİN UYARI ARAÇLARINIZI KAPALI YERLERE ALMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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