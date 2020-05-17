Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
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Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet

Meteoroloji uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu, temmuz ayında yaşanması beklenen hava sıcaklığının mayısta yaşanmasıyla ilgili olarak "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 derece üstünde olursa, üç-dört gün sürerse bu bir afettir" dedi.

Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
17.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:48

Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile Türkiye, mayısta temmuz sıcağı yaşıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu ise konuyla ilgili olarak "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 derece üstünde olursa, üç-dört gün sürerse bu bir afettir" dedi.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Mayıs ayında temmuz sıcağının nedeni ne? Habertürk'te canlı yayına katılan meteoroloji, iklim değişimi ve afet ve acil durum uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Kadıoğu, şunları ifade etti:

65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN SAATLERİ DÜZENLENMELİ

Saat 11.00-16.00 arası çok sıcak. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler. 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkma saatlerini yeniden düzenlemek lazım. 12.00-18.00 deyince, arada gerçekten dışarı çıkabilecekleri iki saat kalıyor.

GÖLGENİ GÖRMÜYORSAN GÖLGEYE KAÇ

Yaşlıların 16.00'dan önce dışarı çıkmamaları gerekiyor. Sabah gün doğumundan akşam gün batımına kadar ne zaman istiyorlarsa çıksınlar demek daha doğru. Biz şöyle deriz: Gölgeni görmüyorsan gölgeye kaç.

Hava havai bir şeydir, normali yoktur. Tren gibi yolda gitmez. İklim de değişken bir şeydir. Hava, belli şartlar oluştuğunda belli yerlerde rekorlar kırar.

Bugünlerde özellikle Libya üzerinden sokulan sıcak hava dili var. Dil şeklinde… Muğla'dan girip, Zonguldak'a kadar gidiyor. Meteorolojinin tahminlerine göre salı gününe kadar devam edecek.

FRANSA'DA 35 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Sıcak hava dili üç-dört gün sürerse, hava sıcaklığı da mevsim normallerinin 10 derece üstünde olursa, biz buna sıcak hava dalgası deriz, bu bir afettir. 2003 yılının Ağustos ayında Fransa'da 35 bin kişi öldürmüştür.

Ciddiye almamız gereken bir afet. Sıcak hava dalgaları; apartmanların üst katlarında klimasız dairelerde yaşayanları, obezleri ve küçük yaşta çocukları öldürür.

Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet

Güncel Manşet

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