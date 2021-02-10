Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan kimdir? Dilek Çalışkan kaç yaşında, nereli?
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Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan kimdir? Dilek Çalışkan kaç yaşında, nereli?

10.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:55
Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan kimdir? Dilek Çalışkan kaç yaşında, nereli?

Birçok kanalda çalışan, ekranların sevilen, başarılı ismi Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan kimdir? Dilek Çalışkan kaç yaşında, nereli?

Meteoroloji Uzmanı olarak görev yapan Dilek Çalışkan bugün yayınlanacak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu. Peki, Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan kimdir? Dilek Çalışkan kaç yaşında, nereli?

METEOROLOJİ UZMANI DİLEK ÇALIŞKAN KİMDİR?

İTÜ'den meteoroloji mühendisi olarak mezun olan Çalışkan yedi aydır Kanal 6'da görev yapıyor. Amacı canlı hava durumu yayını yapmak. Radar kullanılarak izleyiciye günün her saatinde hava durumuyla ilgili bilgiler verebilmek isteyen Çalışkan'ın sloganı da "Gökyüzünde güneş yüzünüzde gülücükler eksik olmasın..." Özgül Menderes de, yedi aydır TGRT'de hava durumu hazırlayıcı ve sunucusu. Aynı üniversiteden meteoroloji mühendisi olarak mezun olmuş. Meteoroloji konusunda halkı bilinçlendiren program hazırlamak isteyen ve spikerlik kursu da alan Menderes'in sloganı ise "Sağlık ve mutluluk hep sizinle olsun..."

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta,

Dr. Fevzi Özgönül,

Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan

Tarlabaşı The Sessions

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