Meteoroloji uyarmıştı: Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı
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Meteoroloji uyarmıştı: Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı

21.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 21.11.2020 01:01
Meteoroloji uyarmıştı: Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından yurt genelinde kar yağışı pek çok bölgede etkili oldu. Ülkenin çoğu bölgesinde mevsimin ilk karı yağdı. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde de havaların soğumasıyla birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Güne sürpriz kar yağışı ile uyanan vatandaşlar cep telefonları ile çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bölgeye geçen kış mevsiminde ilk kar 21 Kasım tarihinde yağmıştı. - KIRIKKALE

Meteoroloji uyarmıştı: Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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