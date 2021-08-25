Meteoroloji uyardı, sıcaklar geri geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteoroloji uyardı, sıcaklar geri geliyor

Meteoroloji uyardı, sıcaklar geri geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en sıcak illerinden Aydın'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Aydın'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hava sıcaklıkları, kuzey kesimlerden artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Konu ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 26 Ağustos 2021 Perşembe gününden itibaren bölgemizin kuzey kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İzmir'de 34-35, Aydın'da 35-37, Manisa'da 36-38, Balıkesir'de 35-38, Çanakkale'de 32-35 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıklarının 31 Ağustos'a kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

(Uğur Eser/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı: Sıcak hava dalgası geliyor, İstanbullular kavrulacak
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı: Sıcak hava dalgası geliyor, İstanbullular kavrulacak
Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz
Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Jens Stoltenberg
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Davut Güloğlu
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Elmas Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Meteoroloji uyardı, sıcaklar geri geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:59:17. #1.16#

title